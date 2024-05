III liga piłkarska. ŁKS Łomża jest już pewny utrzymania. Jagiellonia II wzięła rewanż za pucharową porażkę z Olimpią Zambrów

ŁKS Łomża rozpoczynał rundę wiosenną na ostatnim miejscu w III lidze. Trener Marcin Płuska wykonał jednak z zespołem doskonałą pracę. Wzmocniony kilkoma piłkarzami ŁKS na wiosnę prezentował się rewelacyjnie. Przegrał dopiero dwa tygodnie temu z Bronią Radom. Teraz pokonał Mławiankę Mława 2:1 i zapewnił sobie już utrzymanie w III lidze.

- Podstawowy cel zrealizowaliśmy i bardzo się z tego cieszymy. Odbudowaliśmy też tym zwycięstwem twierdzę własnego stadionu. Ale to nie oznacza wcale, że zatrzymuje my się. Mamy wewnętrzny plan, który postawiliśmy sobie w szatni jeszcze w styczniu i chcemy go do końca zrealizować - stwierdził po zwycięstwie nad Mławianką klubowym mediom ŁKS trener Marcin Płuska.

Piłkarze Jagiellonii II Białystok w pełni zrewanżowali się drużynie Olimpii Zambrów za porażkę poniesioną w półfinale Regionalnego Pucharu Polski, w którym ulegli zambrowianom 1:2. W III lidze w minioną sobotę wygrali u siebie 2:0 po golach Viníciusa Matheusa w 57 minucie i Krzysztofa Toporkiewicza tuż przed końcem spotkania.