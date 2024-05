III liga. Olimpia Zambrów i LKS Łomża wygrały po 3:1. Porażka Jagiellonia II w Bełchatowie

Ważnym momentem była końcówka pierwszej połowy, kiedy nasz zespół wyrównał z rzutu karnego, po uderzeniu Patryka Malinowskiego. Po zmianie stron Olimpia poszła za ciosem. W 61. minucie na prowadzenie wyprowadził ją Rafał Parobczyk, który zakręcił w polu karnym obrońcami rywala i strzelił nie do obrony, a kilka minut później z kolejnego karnego wynik ustalił Jakub Romanowicz.

- Nerwowo weszliśmy w to spotkanie, mając w głowach to, że dwa ostatnie mecze, mimo że graliśmy dobrze, nie przyniosły nam punktów i na początku przewagę miał zespół Legionovii - przyznał na pomeczowej konferencji prasowej trener Olimpii Mykoła Dremluk. - Ale wielkie brawa i szacunek dla chłopaków za to, że pozbierali się w odpowiednim momencie, a ich charakter i zaangażowanie były na najwyższym poziomie - dodał.