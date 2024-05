III liga. ŁKS Łomża nie zna na wiosnę co to porażka. W Łowiczu rozbił Pelikana 5:1. Wygrana Jagiellonii II i porażka Olimpii Zambrów

Ale mają huśtawkę nastrojów kibice ŁKS Łomża. Na jesieni byli załamani postawą swojej drużyny, która zamykała tabelę III ligi będąc na prostej drodze do spadku. Zimą jednak przeprowadzono w klubie liczne zmiany w składzie, a trener Marcin Płuska zrobił zespół, który nie doznał wiosną jeszcze porażki i po pokonaniu na wyjeździe solidnego Pelikana Łowicz 5:1 zajmuje 9. miejsce w tabeli.

Kolejne spotkanie podopieczni Marcina Płuski rozegrają w najbliższą środę 15 maja o godz. 17.30. Rywalem biało-czerwonych będzie Broń Radom.

Tuż za ŁKS-em, Łomżą w tabeli znajduje się Jagiellonia II Białystok, która wygrała u siebie z Legionovią Legionowo 4:0.

Przegrała tylko Olimpia Zambrów i to ważny mecz z Wartą Sieradz 1:2.

- Nie byliśmy wystarczająco dobrzy w takim meczu, jak to się mówi za 6 punktów. Mieliśmy przewagę w posiadaniu piłki, ale nie przekładało się to na konkrety pod bramką rywali. W pierwszej połowie mieliśmy dwie dobre sytuacje. Jednak nie zrobiliśmy za dużo, by wygrać ten mecz. - powiedział trener Olimpii Zambrów Mykola Dremliuk.