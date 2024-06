Transfery. Lamine Diaby Fatiga i Maksymilian Stryjek piłkarzami Jagiellonii

- Zdaję sobie sprawę z tego, gdzie trafiłem. Chcę ciężko pracować, pomagać drużynie i dać z siebie wszystko, żebyśmy sięgnęli po kolejne trofeum. Nie ukrywam również, że chciałbym przyczynić się do tego sukcesu zdobytymi bramkami - mówi w wywiadzie dla klubowych mediów Jagiellonii Lamine Diaby-Fadiga .

- Kiedy wyjeżdżasz za granicę obecność rodaków w zespole, do którego się przenosisz, jest niezwykle ważna. Nie miałem jeszcze okazji porozmawiać z Afimico Pululu, kontaktowałem się jedynie z Aurelienem, ale wyczekuję spotkania z Afim - dodaje.

Maksymiliana Stryjek: Jagiellonia ma świetny projekt

- Jedenaście lat mieszkałem na Wyspach, ale zawsze rozmawiam po polsku, jestem dumny z tego, że jestem Polakiem. Mam za sobą już ponad 250 występów na profesjonalnym poziomie w seniorskich ligach w Wielkiej Brytanii. Grałem nie tylko w Anglii, ale także w Szkocji, gdzie rywalizowałem w Premiership - informuje Maksymilina Stryjek. - Gra dla Jagiellonii to dla mnie nowe wyzwanie. Jestem szczęśliwy, że dostałem taką szansę. To ogromny kredyt zaufania od trenera i sztabu. Postaram się nie zawieść oczekiwań - dodaje.

Jagiellonia poznała przeciwnika w Lidze Mistrzów. Rywale do przejścia!

- Jeżeli dzwoni do mnie mistrz Polski nie mogę zastanawiać się dwa razy. Stwierdziłem, że trzeba podjąć decyzję o przenosinach. Miałem zapytania, także z Championship, ale nikt nie gwarantował mi takiego rozwoju jak Jagiellonia, która ma świetny projekt. Chcę być jego częścią - przekonuje Stryjek.

Formalnością jest już też raczej przejście do Jagiellonii Filipa Wolskiego. 18-latek grał ostatnio w rezerwach Lecha Poznań i ma trafić do Żółto-Czerwonych po wygaśnięciu kontraktu z Kolejorzem, co będzie miało miejsce 30 czerwca.

Dyrektor sportowy Jagiellonii Łukasz Masłowski zapowiadał przeprowadzanie pięciu transferów, więc wkrótce do Dumy Podlasia powinno trafić jeszcze dwóch zawodników. Niestety, trzeba się rozejrzeć za kimś jeszcze, bo kadrę mistrza Polski opuścił Jose Naranjo, który rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron.

Wcześniej z Jagiellonii odeszli też: