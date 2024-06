Jagiellonia - Wisła Kraków 7 lipca w meczu o Superpuchar Polski. PZPN miał gdzieś zdanie mistrza kraju

Tyle, że 7 lipca kompletnie nie pasuje Jagiellonii. Dwa dni wcześniej Duma Podlasia kończy zgrupowanie w Opalenicy, a na 6 lipca ma już zaplanowany sparing z Legią Warszawa. Wiadomo też, że na obozie piłkarzy czeka ciężka praca m. in. nad motoryką oraz kondycją i granie spotkania o trofeum bezpośrednio po zakończeniu zgrupowania mija się z celem. Co innego sparing, gdzie można dokonać wielu zmian, a wynik nie jest najważniejszy, a co innego potyczka o dużą stawkę, jaką jest Superpuchar Polski.