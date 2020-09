Białystok: Częstochowska 14/2. Miasto zabezpiecza dawną fabrykę w zespole Chany Marejn i Wolfa Zilberblatta

Wypełnienia ubytków murów, uzupełnienia brakujących odcinków rynien, przegląd pokrycia dachowego. Takie m.in. prace zalecił miejski konserwator zabytków. A chodzi o budynek przy ul. Częstochowskiej 14/2, w którym jeszcze na początku XXI wieku działał squat. To wpisane do rejstru zabytków tkalni „K” i przędzalni „L” w zespole fabryki włókienniczej Chany Marejn Wolfa Zilberblatta.

Sześć lat temu pisaliśmy, że władze planowały stworzyć w tym budynku instytucję na kształt warszawskiego Centrum Nauki i Techniki Kopernik. Do dziś nic z tego nie wyszło. Ten adres kojarzony jest jako dawny squot (miasto pozbyło się lokatorów 15 lat temu) oraz jako wspomniany zespół Chany Marejn i Wolfa Zilberblatta. Co ciekawe, fabrykanci ci nigdy nie prowadzili wspólnego interesu.

- Konserwator przeprowadził tam kontrole, której efektem są zalecania zobowiązujące Zarząd Mienia Komunalnego w do wykonania prac - mówi Agnieszka Błachowska z magistratu.

Zaczęło się od tego, że pod koniec XIX wieku przybyły do Białegostoku Szejna Zilberblatt kupił od tutejszych chłopów działkę, której część oddał swemu synowi Wolfowi. I to właśnie ten ostatni przyczynił się do największego rozwoju przedsiębiorstwa.

Czytaj też: Fabryka Marejna i Zilberblatta: Może tu powstać centrum nauki (wideo)

Pierwsze budynki fabryczne powstały tu już w 1892 roku. Natomiast między 1897 a 1899 rokiem Wolf Zilberblatt zbudował tkalnię, która stała się najbardziej charakterystycznym elementem przyszłego zespołu fabrycznego. W jego skład wchodziła też m.in. przędzalnia i kotłownia.