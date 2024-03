Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku. Projekt warty 40 mln. Zobacz, kto przyszedł na otwarcie

Budynek CKZ ma trzy kondygnacje i jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na parterze znajdują się:

- Ta inwestycja jest bardzo przydatna - mówi Szymon Moroz uczeń piątej klasy technikum. On sam już za wiele z niej nie skorzysta, ale jego młodsi koledzy będą mieli komfortowe warunki do nauki zawodu.

Zmieniło się też otoczenie budynku. Nowy obiekt ma niezbędne przyłącza. Teren z drogą pożarową oraz placem manewrowym został utwardzony, wykonano oświetlenie zewnętrzne, zagospodarowano otoczenie i zainstalowano elementy małej architektury. Budynek został wyposażony w nowoczesne instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne, a także sprzęt do nauki zawodu stosownie do profili nauczania w szkole.

Uczniowie się w nich uczą w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy w zawodach - mówił prezydent Tadeusz Truskolaski.

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1, powstało dzięki projektowi "ZSE w Białymstoku - Nowy wymiar edukacji" - przypomniała podczas otwarcia CKZ dyrektor szkoły Anna Niczyporuk.

Był on realizowany od końca marca 2021 roku do końca grudnia 2023 roku. Koszt projektu wyniósł niemal 40 mln zł, z czego 15 mln zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i ponad 17 mln z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Celem projektu było podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego poprzez zbudowanie nowoczesnego centrum kształcenia, wdrożenie innowacyjnych programów i metod nauczania oraz dodatkowych staży i praktyk zawodowych.

Szkoła kształci obecnie 1374 uczniów w 53 oddziałach.