Już 6 maja ruszy nabór wniosków w ramach Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030

Składnie wniosków będzie możliwe od 6 maja

Wnioski wraz z załącznikami w ramach naboru będą przyjmowane w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku od 6 maja 2024 roku od godz. 8:00. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do zakończenia realizacji programu lub zakontraktowania w pełni kwot w zależności, który z tych terminów będzie wcześniejszy. Szczegóły składania wniosków: Informacja o sposobie przeprowadzenia naboru wniosków o udzielenie dotacji

Do kogo skierowane jest wsparcie?

Program obejmuje samorządy z powiatów szczególnie dotkniętych sytuacją za wschodnią granicą z czterech województw (podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, podkarpackie). W naszym regionie są to gminy z powiatów: augustowskiego, sokólskiego, białostockiego, hajnowskiego oraz siemiatyckiego.

Kwota wsparcia

W ramach Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych do każdego powiatu trafi w najbliższych latach po 125 mln złotych na dofinansowanie samorządowych inwestycji. Wspierane będą m.in. infrastruktura drogowa, budowa i modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnych, inwestycje w turystykę, szkoły, ośrodki zdrowia, domy pomocy społecznej. Źródłem finansowania realizacji programu będą pieniądze z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 500 mln złotych. Każdy samorząd może złożyć do dwóch projektów i na każdy z nich otrzymać do 2 mln złotych dofinansowania.