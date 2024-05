GPS czyli Getto Pod Stopami - to będzie mocna premiera w Białostockim Teatrze Lalek

Pierwsza, najważniejsza rzecz to jest pamięć - zapewnia Maria Żynel. - Pamięć tego, co powinno być dla nas ważne. Nie możemy mieć refleksji na temat tego, co nas zbudowało, dlatego, że o tym w ogóle nic nie wiemy. Więc pierwsza rzecz to jest pamięć i świadomość. Kolejna rzecz to jest przekaz pokoleniowy, na ile młodzi i starsi w różnych tematach mogą się dogadać? Na ile w ogóle mamy ze sobą kontakt i na ile możemy od siebie czerpać i się wzajemnie uczyć? Ten wątek też wybrzmiewa. Jest też oczywiście wątek żydowski.