Prezydent i wiceprezydenci Białegostoku ujawnili swoje majątki. Kto oszczędza? Kto ma kredyty?

Oświadczenia majątkowe prezydenta i wiceprezydentów Białegostoku

Dla Rafała Rudnickiego, który pozostał na stanowisku wiceprezydenta to nie pierwszyzna. Podobnie jak i dla Marka Masalskiego, który w przeszłości był radnym miejskim i wojewódzkim. Można rzec, że to już też rutyna w przypadku prezydenta Tadeusza Truskolaskiego, który oświadczenia prezentuje regularnie od 2006 roku. Natomiast to nowość dla samorządowych debiutantów – wiceprezydent Elizy Cybulko i wiceprezydenta Tomasza Klima.