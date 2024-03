Majątek, samochody, zarobki. Prezydent Białegostoku złożył oświadczenie majątkowe. Na koniec kadencji. Zobacz, co zgromadził?

Oświadczenia majątkowe w roku wyborczym

W ciągu tych prawie 18 lat prezydent wielokrotnie składał oświadczenia majątkowe. Zgodnie z prawem samorządowiec musi to zrobić do 30 kwietnia każdego roku. Jak też w momencie:

objęcie stanowiska

zakończenie pełnienia funkcji

Z kolei w roku wyborczym prawo stanowi, że powinno nastąpić to dwa miesiące przed upływem kadencji. Dotychczas kalendarz wyborczy tak się układał, że głosowania miały miejsca jesienią. To oznaczało, że samorządowcy składali pierwsze, to coroczne oświadczenie do końca kwietnia, a drugie przeważnie do końca września (lub nieznacznie później). W tym roku jednak wybory samorządowe powróciły do terminu, który obowiązywał przed ponad ćwierćwieczem.

Do pierwszych wyborów samorządowych w 1990 roku i kolejnych w 1994 wyborcy do urn udawali się wiosną. Tyle że wybierali wtedy jedynie radnych, którzy ze swojego grona wskazywali zarząd gminy, a ten jej włodarza. Ten sposób nie zmienił się w 1998 roku w odróżnieniu od terminów. To wtedy ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski zgodził się przesunąć głosowanie na jesień, by ułatwić rządowi AWS wprowadzenie reformy administracyjnej zakładającej powołanie dwóch kolejnych szczebli samorządów: powiatu i województwa.