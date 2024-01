Ogólnopolski protest rolników w Białymstoku. Rolnicy protestowali w związku z trudną sytuacją w rolnictwie

Protesty rolników odbywają się m.in. we Francji, Niemczech, Holandii, Rumunii czy na Litwie. W środę strajk zorganizowali również polscy rolnicy. W ponad 200 miejscach w całej Polsce pojawiły się blokady ciągników i manifestacje. Demonstrowali również rolnicy z woj. podlaskiego. Protest zorganizowano m.in. w Białymstoku, Bielsku Podlaskim czy Siemiatyczach.

Ten protest ma pokazać, że jesteśmy jednością. To jest protest ostrzegawczy. Możemy zrobić to samo co w Niemczech, jeżeli będzie się nas dalej lekceważyć. Proszę sobie wyobrazić, że niemiecki rolnik, który ma chociażby większe dopłaty musi wyjść protestować, to co mamy powiedzieć my. Chcemy, aby wszyscy rolnicy w Unii byli traktowani tak samo - wyjaśnia Zdzisław Łuba członek zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej.