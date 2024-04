Budowa drogi S19 Krynice- Białystok Zachód. Zobacz postęp prac. To zachodnio-północna obwodnica Białegostoku. Tomasz Maleta

Zmiana organizacji ruchu, ręczne kierowanie, ograniczenie prędkości do 50 km/h - z takimi co najmniej utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy na drodze dk 65 za Fastami tuż przed mostem na Supraśli. Związane są one z budową drogi ekspresowej S19/S16 na odcinku Krynice-Białystok Zachód. To północno-zachodnia obwodnica Białegostoku. Nieco ponad 10 kilometrowy odcinek zacznie się w pobliżu masztu telewizyjnego w Krynicach, a zakończy wielkim węzłem w Jeronikach, na którym budowana droga ekspresowa połączy się z trasą warszawską S8.