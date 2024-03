Oblężony Białystok. Rolnicy w ramach protestu zablokują dojazdy do miasta. Nie tylko autobusy BKM skrócą trasę lub zostaną odwołane

Zmiany w kursowaniu BKM

Do Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku nie wpłynęły wprawdzie zgłoszenia o takich zdarzeniach na terenie miasta, ale drogi wylotowe prowadzące w kierunku np. Grabówki, Fast, Niewodnicy Kościelnej, Zabłudowa, Wasilkowa, Augustowa, Kleosina, Supraśla będą zablokowane.

Zmiany w kursowaniu autobusów Expres Wschód

W godzinach blokady mostu na rzece Białej autobusy linii 406 będą dojeżdżały do miejscowości Fasty. Na ul. Białostockiej zostanie zorganizowany przystanek tymczasowy. Drugi autobus będzie oczekiwał na pasażerów za miejscem blokady.

Wszystkie kursy do godz. 9 oraz od godz. 17 będą realizowane zgodnie z rozkładem jazdy.

Analogicznie będzie odbywał się transport z Krypna Kościelnego i Borsukówki. Autobusy będą dojeżdżały do mostu w Fastach. W miejscowości Fasty na ul. Białostockiej będzie oczekiwał drugi autobus, który wykona kurs do przystanku Piłsudskiego/Kościelna.

Podczas blokady mostu mogą wystąpić utrudnienia i opóźnienia w kursowaniu autobusów.

Express Wschód wprowadził też zmiany w innych gminie Zabłudów

Linia 410

W godz. 4:34-7:40 oraz 16:47-20:30 wszystkie kursy będą realizowane zgodnie z rozkładem jazdy.

W pozostałych godzinach autobusy będą dojeżdżały tylko do miejscowości Halickie do miejsca blokady. Kursowanie na odcinku dworzec PKS – Halickie i Halickie – dworzec PKS będzie odbywać się zgodnie z rozkładem jazdy.

Linia 412

Kursy o godz. 6:00 z Białegostoku do miejscowości Zajezierce i o godz. 6:50 z miejscowości Zajezierce zostaną zrealizowane zgodnie z rozkładem jazdy. Pozostałe kursy zostają odwołane.

Linia 413

Wszystkie kursy do godz. 7:52 oraz od godz. 17:57 będą zrealizowane zgodnie z rozkładem jazdy.

Na czas protestu autobusy jadące z dworca PKS będą dojeżdżały do miejsca blokady drogi w Kurianach. Po drugiej stronie blokady będzie oczekiwał drugi autobus, który zrealizuje pozostałą część trasy. Analogicznie będzie odbywało się kursowanie autobusów z Rzepnik – dojazd do miejsca blokady w Kurianach, po drugiej stronie blokady będzie oczekiwał drugi autobus, który zrealizuje pozostałą część trasy.

Podczas blokady mostu mogą wystąpić utrudnienia i opóźnienia w kursowaniu autobusów.