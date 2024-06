Budowa drogi S19. To obwodnica Białegostoku. Mieszkańcy Dobrzyniewa Dużego zbierają podpisy. Chcą dostępu do ekspresówki

Drogowe kuriozum tuż za Białymstokiem. Nie dość, że realizowane już dwie drogi ekspresowe przebiegać będą przez gm. Dobrzyniewo Duże, to jeszcze spotkają się na wielkim węźle w Dobrzyniewo. Tyle, że mieszkańcy nie będą mieli wjazdu na niego, ani na ekspresówki. Nie zgadzają się na takie rozwiązanie. Zbierają podpisy pod petycją do ministra infrastruktury. Zapowiadają, że jeśli drogowcy nie zmienią zdania, będą blokować drogę krajową 65.

Tak powstaje pierwsza z ekspresówek na terenie gminy Dobrzyniewo Duże. To S19 Krynice-Białystok Zachód

Zbieramy podpisy, bo chcemy korzystać z dostępu do dróg krajowych - mówi Anna rakieć, pomysłodawczyni obywatelskiej inicjatywy zbierania podpisów w gmi. Dobrzyniewo Duże. - Przed laty obiecywano nam, że uda się to przez tzw. koniczynkę, czyli czterozjazdowy węzeł w Dobrzyniewie. Potem okazało, że ponoć ze względów technicznych nie jest możliwe zrobienie zjazdów do szosy ełckiej. Później zapewniano, że mieszkańców będzie obsługiwał węzeł Krynice. Teraz okazuje się, że rondo powstanie, ale będzie tymczasowe. Nie zgadzamy się na takie rozwiązanie. Skoro w naszej gminie krzyżować się będą dwie ekspresówki, to my też chcemy z tego korzystać, a nie tylko spoglądać na nie z dala od szosy. Tak według pierwotnych zamierzeń miała wyglądać węzeł Dobrzyniewo. Na klasycznej tzw. koniczynce miały spotkać się dwie drogi ekspresowe: od północy S16 i od wschodu S19. Z kolei na obecnej drodze dk 65 miało powstać rondo (oznaczone żółtym kółkiem z lewej strony) od którego prowadziłby łącznik do węzła GDDKIA/Archiwum

Ekspresowy front drogowy w Dobrzyniewie Dużym

Teren gminy Dobrzyniewo Duże to największy drogowy plac budowy w pobliżu Białegostoku. Już jest budowany odcinek drogi ekspresowej Krynice-(Dobrzyniewo)-Białystok. To częściowo fragment trasy S19 i przyszłej S16, a wspólnie zachodnio-północna obwodnica Białegostoku w ramach Via Carpati. Zakończy się na węźle Białystok Zachód (dawniej Choroszcz),a rozpocznie rondem tuż za Krynicami. Tyle, że od planowanego zakończenia budowy w 2026 roku będzie ono tymczasowe, do czasu wybudowania kolejnego odcinka S16 Kryncie-Knyszyn. Umowę na jego zaprojektowanie i wykonanie białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał w maju 2024 roku. Ma być gotowy za cztery lata.

W maju białostocka GDDKiA podpisała też umowę na zaprojektowanie i wybudowanie kolejnego odcinka S19 od węzła Białystok Północ (dawniej Sochonie) do Dobrzyniewa. W tym ostatnim powstanie wielki węzeł. Przez lata obiecywano mieszkańcom, że tedy będą mogli wjeżdżać na ekspresówki łącznikiem z dk65. Przy podpisaniu umowy z wykonawcą okazało się, że tak nie będzie. - Planowany węzeł Dobrzyniewo jest węzłem trzywlotowym obsługującym dwie drogi ekspresowe - informuje Rafał Malinowski z rzecznik prasowy białostockiego oddziału GDDKIA. To oznacza, po zrealizowaniu tych trzech zamierzeń, że za cztery lata mieszkańcy gminy Dobrzyniewo Duże zostaną odcięci do ekspresówek.

- Istnieją warunki techniczne do utworzenia zjazdów na węźle Dobrzyniewo ale brakuje dobrej woli - uważa Anna Rakieć.

Jak podpisy nie pomogą, będzie blokada drogi

Mieszkańcy chcą mieć dostęp do S19 i S16. Dlatego rozpoczęli zbieranie podpisów. Listy krążą po sołectwach, jak i wyłożone są w urzędzie gminy. Jak podkreślają w tej chwili jest nam obojętnie, w którym miejscu drogowcy podłączą ich do ekspresówek. Walczymy o to, by to w ogóle było możliwe. Bez tego nasza gmina nie będzie się mogła rozwijać. Żaden inwestor nie skusi się tu ulokować swojego biznesu, skoro nie będzie miał do nich dostępu do sieci dróg krajowych - podkreśla Anna Rakieć. Dodaje, że mieszkańcy działają w porozumieniu z władzami gminy, których wsparcie jest bardzo potrzebne.

- Początkowo daliśmy sobie dwa tygodnie na zbieranie podpisów, ale na pewno akcja zostanie przedłużona - mówi Anna Rakieć. -

Zależy nam na tym, by podpisało się jak najwięcej mieszkańców. Dlatego będziemy jeszcze zbierać je w lipcu podczas zebrań wyborczych sołtysów. Petycje wspartą podpisami mieszkańcy zamierzają zawieźć do ministerstwa infrastruktury oraz wysłać do wiadomości białostockiej GDDKiA. - Jeśli pozostanie bez właściwej odpowiedzi, to nie pozostanie nam nic innego jak blokować obecną dk 65 - zapowiada Anna Rakieć.

Będzie za to rondo. Na drodze, która nie będzie krajówką

Co ciekawe, w najbliższych planach GDDKIA jest budowa w Dobrzyniewie ronda na skrzyżowaniu ul. Białostockiej i Kościelnej z dk65 - Ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na tym konkretnym skrzyżowaniu, niezależnie od tego czy w przyszłości będzie to droga krajowa czy wojewódzka po wybudowaniu „eski” - informuje Rafał Malinowski.

Wideo Jak politycy typują wyniki polskiej reprezentacji?