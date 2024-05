Droga S19 Białystok Północ-Dobrzyniewo. Umowa na budowę odcinka trasy ekspresowej podpisana. Inwestycję zrealizuje Unibep.

S19. Czarna Białostocka-Białystok Zachód. To obwodnica Białegostoku

Najbardziej zaawansowane prace są prowadzone na tym ostatnim odcinku. Budowa drogi rozpoczęła się w marcu 2024 roku. Już widać podpory pierwszego wiaduktu w Krynicach, na odcinku do Dobrzyniewa, który w przyszłości będzie początkiem drogi S16. Prace na całej długości aż do połączenia z drogą ekspresową S8 na węźle Białystok Północ mają się zakończyć za dwa lata.

Jej przedłużeniem będzie kolejny odcinek S19, który poprowadzi od węzła Białystok Północ do węzła Dobrzyniewo. Po wielu miesiącach batalii przetargowych białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawarł 14 maja 2024 roku kontrakt z firmą Unibep na zaprojektowanie i wybudowanie ostatniego odcinek drogi ekspresowej S19, który nie będzie zarazem fragmentem trasy Via Carpatia. Ta poprowadzi na południe i północ od węzła Dobrzyniewo.

S19 Białystok Północ-Dobrzyniewo. Będzie megawęzeł. Ale nie dla mieszkańców Dobrzyniewa Dużego

Odcinek S19 od istniejącego węzła Białystok Północ (dawniej Sochonie na DK8) do węzła Dobrzyniewo (z węzłem) będzie miał długość 9,4 km. Poprowadzi od dawnego węzła Sochonie (zostanie rozbudowany), za Burczakiem, Jurowcami, Leńcami, Nowym Aleksandrowem do Dobrzyniewa. Zostanie wykonany, jako droga o dwóch jezdniach, każda po dwa pasy ruchu z pasem awaryjnym. Rodzaj nawierzchni, z asfaltu czy z cementu, wybierze wykonawca. Konstrukcja drogi zostanie wykonana zgodnie z wymogami kategorii ruchu KR6 i nośności nawierzchni do 11,5 t/oś. Zaplanowano 14 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt).

Wybudowany zostanie węzeł Dobrzyniewo na skrzyżowaniu S19 z S16. Węzeł ten umożliwi wyprowadzenie ruchu w kierunku Ełku (S16) i węzła Białystok Zachód na S8 (kierunek Warszawa - Białystok), a z niego także na kierunek Białystok - Lublin (S19).

Jednak nie będzie on dostępny dla znacznej większości mieszkańców gminy Dobrzyniewo. Na razie bowiem nie jest planowane podłączenie do niego obecnej dk65 (w przyszłości drogi wojewódzkiej). To oznacza, że docelowa gmina przez teren, której będą przebiegać dwie drogi ekspresowe nie będzie miała do nich dostępu.