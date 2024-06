60 lat po dyplomie, czyli spotkanie absolwentów studiów lekarskich z rocznika 1964

- Jesteście naszymi bohaterami, strażnikami historii i tradycji naszej Uczelni - zwrócił się do jubilatów Rektor-elekt prof. Marcin Moniuszko.

Jak dodał, to jak dziś wygląda i funkcjonuje UMB, to też ich zasługa, bo to oni budowali (i to dosłownie) fundamenty naszej Uczelni.

Rektor Moniuszko podziękował także absolwentom za to, że pamiętają o swojej Alma Mater i nawet po tylu latach od jej ukończenia, nadal mają ją w swoich sercach.

