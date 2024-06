Nietypowa sesja jogi w Białymstoku. W Ogrodzie Branickich odbyły się pierwsze plenerowe zajęcia z wakacyjnego cyklu

Zajęcia jogi w Ogrodzie Branickich w Białymstoku. A wszystko przy muzyce elektronicznej

Można ćwiczyć samemu w domu, grupowo w studiach jogi lub... na świeżym powietrzu. W Białymstoku jest taka możliwość. W niedzielę (23.06) obyły się pierwsze w tym roku plenerowe otwarte zajęcia jogi w urokliwym Ogrodzie Branickich.

Udział jest wolny i bezpłatny. Wystarczy wziąć ze sobą matę do ćwiczeń, luźny strój sportowy i wodę.

Zajęcia otwierające cykl odbyły się pod hasłem „Joga i ambient na Dzień Jogi”. Poprowadziła je Anna Chomczyk – Joginka w podróży. To nauczycielka jogi specjalizująca się w ashtanga vinyasa joga, podróżniczka, blogerka (Joginka w podróży), certyfikowana terapeutka mięśni dna miednicy. Do tego współtwórczyni projektu “Joga i ambient” obok dj'a Huberta Marcinkiewicza - to on odpowiadał za oprawę muzyczną towarzyszącą sesji otwarcia w ogrodzie Pałacu Branickich.