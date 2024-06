Wakacje 2024 w BOSiR. Mnóstwo propozycji na spędzenie wolnego czasu

Pływalnia Rodzinna z ul. Stromej najbliższe dni wykorzysta na przygotowanie do lata. Niezbędna przerwa techniczna w funkcjonowaniu potrwać ma tylko od 21 do 30 czerwca 2024 r. W tym czasie obiekt będzie nieczynny dla klientów, którym udostępnione wciąż będą Pływalnia Kameralna przy ul. Mazowieckiej i Pływalnia Sportowa przy ul. Włókienniczej pracują dla odmiany do 30 czerwca 2024 r. w lipcu i sierpniu 2024 mają przerwę wakacyjną.

Za to od 1 lipca do końca sierpnia 2024 r. największy obiekt pływacki w Białymstoku będzie czynny siedem dni w tygodniu w godzinach 6:15 - 21:30.

Sprzedaż kursów odbywa się w kasie Pływalni Rodzinnej przy ul. Stromej 1a. Szczegóły - pod nr tel. 85 662 87 03.

Bezpieczne kąpielisko z wieloma atrakcjami

Ofertę wodno-rekreacyjną uzupełnia Ośrodek Sportów Wodnych „Dojlidy” przy ul. Plażowej, funkcjonujący codziennie od 9:00 do 20:00. To kąpielisko strzeżone przez ratowników z szerokim wyborem sprzętu wodnego i sportowego. Po zalewie dojlidzkim można pływać nowymi rowerami wodnymi w kształcie kabrioletów, deskami sup, kajakami, łodziami, żaglówkami i deskami windsurfingowymi. Na Dojlidach można także wynająć rowery górskie i szosowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, foteliki do przewozu dzieci i kaski ochronne. Są również kijki do spacerów do nordic walking.

Nowością jest tu wodny plac zabaw, stacja do puttowania w disc golfie, stół do tenisa stołowego oraz stół do szachów/warcabów. Działa także Park Linowy Lemur z czterema trasami z przeszkodami oraz wyciąg do sportów wodnych WakeStok.