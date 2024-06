Trwa XVII Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor - Kolor i Dźwięk. Zobacz co jeszcze nas czeka. Festiwal potrwa do 18 czerwca Urszula Śleszyńska

Nie tylko tango to program przygotowany przez Marcina Adamczyka (jednego z pierwszych tangueros w Polsce) i Sylwię Najah Materiały organizatora/ Marta Kuśmierz Zobacz galerię (2 zdjęcia)

To festiwal z wieloletnią tradycją. Ukazuje kulturę żydowską w świetny sposób i co roku na koncerty i wydarzenia przyciąga wielu uczestników. W tym roku jest podobnie. Zobaczcie co jeszcze nas czeka i gdzie warto się wybrać. Podajemy program wydarzeń na poniedziałek i wtorek. Festiwal objęliśmy naszym patronatem.