Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor - Kolor i Dźwięk już w tę niedzielę. Zobacz program

To już 14. edycja Festiwalu Kultury Żydowskiej Zachor - Kolor i Dźwięk. Organizują go Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie. Wydarzenie nawiązuje do żydowskiej tradycji Białegostoku i stwarza okazję do głębszego poznania kultury tego narodu.

Bohaterem tegorocznej odsłony jest Mishka Zilberstein. Urodził się w 1928 roku w Białymstoku, zmarł w 2016 roku w Izraelu. Autor przejmujących wspomnień „Życie bez pamięci" („Chaim le-lo zikaron").