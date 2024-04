Jeden z najpiękniejszych ogrodów w Polsce to ogród Pałacu Branickich w Białymstoku. Zobacz jak wspaniale się prezentuje Piotr Łozowik

Ogród Pałacu Branickich w Białymstoku należy do najciekawszych tego typu obiektów w kraju. Początek wiosny to czas, kiedy salon ogrodowy Wersalu Północy wypełnia się pierwszymi kwiatami. Piękna i słoneczna pogoda w połączeniu z budzącą się do życia przyrodą tworzą piękną scenerię, która niezwykle zachęca do spacerów.