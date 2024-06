Z centrum Białegostoku znika część zabytkowej fabryki

Do opisania dziejów tego budynku przygotowywałem się od dłuższego czasu. Nie było to spowodowane wyłącznie trudną do odtworzenia historią zabytku.

Ale zanim zacznie się budowa, rozpoczęła się… rozbiórka zabytkowych murów. Te z roku na rok były w coraz gorszym stanie. Przedstawiciele Towarzystwa Opieki nad Zabytkami wielokrotnie podnosili, że w efekcie niewłaściwego zabezpieczenia zabytku w końcu będą nadawały się tylko do wyburzenia. Ostatecznie miejski konserwator zabytków przystał na to, że część murów zostanie rozebrana.

Historię budynku szczegółowo opisał przed laty na naszych łamach historyk Wiesław Wróbel. To on obalił teorię, że był to magazyn wojskowy. Dotarł do informacji, z których wynika jasno, że była to fabryka włókiennicza należąca do Mowszy Józefa Kapłana.