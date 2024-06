Drożeje „najlepszy hotel w mieście”. Podwyżka w białostockiej izbie wytrzeźwień

Opłata za izbę wytrzeźwień idzie w górę

Na czerwcową sesję rady miasta trafia projekt uchwały o podniesieniu opłaty za pobyt w izbie do 400 zł. A to i tak mniej, niż koszt rzeczywisty.

Izba bez ściągalności

Co jednak podkreśla miasto, izba staje się miejscem, które pozwala uratować życie np. bezdomnym. W sezonie zimowym bezdomni, którzy nie chcą np. by odwieźć ich do ogrzewalni – a wiadomo, że przy mrozach nie wysiedzą na dworze – zawożeni są właśnie do izby.