Święto ulicy Kilińskiego 2024. Powrót w lata 20. i 30. XX wieku. Zobacz, co będzie się działo w centrum miasta w niedzielę OPRAC.: wal

To będzie wielki powrót do epoki lat 20 i 30. ubiegłego wieku w Białymstoku UM Białystok

Lata dwudzieste, lata trzydzieste. Na niecodzienny powrót do przeszłości sprzed wieku zapraszają miejskie instytucje mieszczące się przy ul. Kilińskiego. Już w niedzielę 26 maja od 12 do 16 doroczne święto tej niezwykłej ulicy w Białymstoku. Zobacz, co się będzie działo.