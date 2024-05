Electrum Up To Date Festival 2024 startuje już za tydzień. Zobacz co się będzie działo i gdzie. Będą nowe miejscówki i dużo dobrej muzyki

Przed nami piętnasta, jubileuszowa edycja festiwalu i bardzo się z tego powodu cieszymy - mówił Jędrzej Dondziło, dyrektor festiwalu. - Jest to też ogromne wyzwanie, gdyż wprowadzamy wiele zmian, wracamy do starych formuł, wprowadzamy nowe, rozszerzamy działalność naszej organizacji i obudowujemy festiwal wieloma akcjami społecznymi. Mamy też, od tego roku, tytularnego partnera, firmę Electrum, która zdecydowała się wejść w festiwalu na całego. Wiadomo, zawsze będziemy festiwalem muzycznym, ale jest to wspaniała platforma do tego, żeby uświadamiać ludzi i budować nową, lepszą rzeczywistość.

Electrum Up To Date Festival to jeden z najważniejszych festiwali muzyki elektronicznej, który już od 2010 roku odbywa się w Białymstoku. W tym roku czeka nas nie tylko spotkanie z muzyką, ale również z ekologią i debatą o niej oraz na dyskusjach o zdrowiu psychicznym i tym, jak o nie dbać.

Mamy wspólną misję, jaką jest troska o planetę - dodała Agata Kalinowska, przedstawicielka partnera tytularnego firmy Electrum. - Wspólnie tworzymy wokół siebie społeczność, dla której szalenie istotna jest ochrona środowiska, dobrostan drugiej osoby, drugiego człowieka. Stąd poszerzenie formuły festiwalu o na przykład safespace czy wydłużenie konferencji „Do you really care”, która będzie idealnym miejscem do wymiany informacji. Jesteśmy szalenie dumni, że możemy być sponsorem tytularnym przy piętnastej edycji festiwalu. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

Różne lokalizacje i wydobywanie potencjału z zapomnianych już miejsc

Rok temu ekipa festiwalu zorganizowała edycję „Secret Location”, której miejscówka utrzymana była w tajemnicy do momentu rozpoczęcia festiwalu, co nawiązywało do serii imprez organizowanych przed laty przez zespół UTDF w formule secret location, oddającym hołd niezależnym imprezom rave.

Tegoroczna edycja będzie się działa w kilku lokalizacjach. Koncert Otwarcia odbędzie się w Białostockim Teatrze Lalek, a dalsze imprezy - w Galerii Arsenał Elektrownia. Kolejne dni - piątek i sobota to występy w auli Pałacu Branickich, gdzie odbędzie się Centralny Salon Ambientu. Później uczestnicy przeniosą się na ul. Przędzalnianą w Fastach na teren opuszczonej elektrociepłowni (uczestnicy będą mogli dojechać na miejsce specjalnymi autobusami, można się też tam dostać autobusem miejskim linii nr 7 czy rowerem - i do używania takich środków transportu zachęcają organizatorzy). Tam, na dwóch scenach festiwalowych będą odbywały się koncerty. Finałem Electrum Up To Date będzie niedzielny Koncert Zamknięcia w BTL. Na uczestników czeka też jeszcze event „Dobra Noc” w centrum w restauracji Rany Julek Sushi Bar i Pizza Majstry.