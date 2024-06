Ruszyły próby do farsy „O co biega?” w białostockim Teatrze Dramatycznym. Zobacz zdjęcia z prób. Premiera spektaklu już we wrześniu

"O co biega?" to jedna z najzabawniejszych światowych fars autorstwa Philipa Kinga. Pełna zaskakujących zwrotów akcji historia, z minuty na minutę, choć wydaje się to już niemożliwe, staje się jeszcze śmieszniejsza. Do samego końca nie wiadomo, kto jeszcze pojawi się nagle w drzwiach lub niespodziewanie wyskoczy z szafy! Kto jest kim? O co podejrzewają się nawzajem bohaterowie spektaklu? Kto kogo pobił i jaką tajemnicę skrywa każdy z nich? Teatr Dramatyczny zaprasza na maraton śmiechu i wiszącą w powietrzu aferę obyczajową.