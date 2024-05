Dzień Dziecka w Teatrze Dramatycznym. Zobacz co się będzie działo i jaki spektakl zobaczą najmłodsi. Dobrej zabawy nie zabraknie

„Koziołek Matołek, Węgierka i Olek” to przedstawienie, które sprawi, że na twarzy maluchów z pewnością pojawi się uśmiech.

Lubisz przygody? Lubisz podróżować? A kto odwiedził kiedyś Chiny i samego Cesarza? Zapraszam serdecznie do naszego teatru na spektakl „Koziołek Matołek Węgierka i Olek” - mówi Patryk Ołdziejewski, wcielający się w postać głównego bohatera - Koziołka Matołka. - Mogę was zapewnić, że to będzie super zabawa. Bawić się będą duże i małe dzieci. A skąd to wiem? Nie mogę powiedzieć, ponieważ zdradziłbym naszą bajkową tajemnicę. W każdym razie, do zobaczenia i pomóżcie Koziołkowi i jego kompanom przejść lekcję radości i odwagi. A może razem zawędrujecie do kraju pachnącego herbatą? Kto wie.. meee…