Teatr Dramatyczny zaprasza na ostatnie spektakle w tym sezonie. Zobacz na co warto się wybrać i obejrzyj galerię zdjęć z przedstawień

Wyjście do teatru to doskonała okazja i ostatnia przed przerwą wakacyjną, aby chodź na chwilę oderwać się od codzienności – mówi Piotr Półtorak, Dyrektor Teatru. - Teatr to swoiste zwierciadło, poprzez pokazanie historii bohaterów możemy zauważyć własne cechy, schematy zachowań, działań. Spektakle na żywo, szczególnie z pewną dozą humoru, jak te prezentowane w czerwcu przez Teatr Dramatyczny, nie tylko rozśmieszą i poprawią nastrój – pozwolą też zatrzymać i poddać się refleksji.