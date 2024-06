Nasz Patronat. Startuje Festiwal Barokowe Ogrody Sztuki. Będzie dużo muzyki, spotkań, historii i sztuki. Zobacz co mówią o nim organizatorzy

W programie imprezy pojawia się dużo odwołań do historii, ale udowadniacie też, że historia ma się bardzo blisko do współczesności, chociażby jeśli chodzi o shopping...

- Tak, w tym roku postanowiliśmy odnieść się do fascynacji Branickiego dworem Ludwika XIV, dworem Króla Słońce. Myślę, że ta jego fascynacja została odwzorowana w tym, co wybudował, co stworzył w Białymstoku. Tę rezydencję często nazywano Wersalem Podlaskim, a niektórzy nawet górnolotnie Wersalem Północy. Niemniej myślę, że historycznie ten obiekt jest bardzo zbliżony do takiego wzorca kulturowego i architektonicznego dworu francuskiego XVIII wieku. Zresztą, w XVIII wieku większość magnaterii w Polsce wzorowała się na dworze francuskim, bo stamtąd emanowały wzory, jeśli chodzi o sferę zachowań na dworze, w ubiorze, w posiłkach, w rezydencjach, ogólnie mówiąc w stylu życia.

Będą też ciekawi artyści.

- Zaprosiliśmy znakomitych artystów. Mam tu na myśli chociażby Zespół Instrumentów Dawnych Polskiej Opery Królewskiej Capella Regia Polona w Warszawie pod kierunkiem Krzysztofa Garstki z udziałem znakomitych mezzosopranistek Anety Łukaszewicz, i Anny Radziejewskiej. Temat to muzyka dworska Ludwika XIV, muzyka francuska. Będzie to wyjątkowy koncert w Aula Magna Pałacu Branickich. Myślę, że dźwięki, które tam będą rozbrzmiewały, przyniosą nas do epoki Ludwika XIV i do czasów Branickiego, który zresztą, jak wiemy, też uwielbiał muzykę, balet, teatr. Wyjątkowym koncertem będzie też koncert na trzy klawesyny z udziałem znakomitych artystek: Elżbiety Stefańskiej, Lilianny Stawarz i Anny Krzysztofik-Buczyńskiej. Dlaczego wyjątkowym? Bo rzadko się zdarza, że trzy tak znamienite klawesynistki podejmują temat koncertu muzyki baroku, muzyki francuskiej muzyki salonowej. Klawesyn nie jest łatwym instrumentem, natomiast jest bardzo wdzięcznym instrumentem. Te dźwięki stają się coraz bardziej modne i popularne w przestrzeni kulturowej, muzycznej. A co za tym idzie zainteresowanie tym instrumentem jest coraz większe.