Barokowe Ogrody Sztuki kolejny raz opanowały Białystok. Na co wybrać się w niedzielę?

Organizowana przez Dom Kultury „Śródmieście” impreza nieprzypadkowo poświęcona jest barokowi. To w tym duchu utrzymane są najważniejsze zabytki Białegostoku, związane z rodem Branickich. A są to – prócz pałacu i ogrodów – także obiekty na Rynku Kośiuszki czy przy ulicy Kilińskiego. Jednak Braniccy to nie tylko Białystok. To też Choroszcz czy Tykocin. I właśnie do Tykocina zabrali w tym roku festiwalowiczów organizatorzy, gdzie przybliżono dzieje lokalnego kościoła.