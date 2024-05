Święto Ulicy Kilińskiego już w niedzielę, 26 maja. Będzie dużo muzyki, mody, dobre jedzenie i retro fotobudka. Nie może Was zabraknąć!

Ulica Kilińskiego jest na pewno wyjątkowa z punktu widzenia historii - mówi Wojciech Bokłago, dyrektor DK "Śródmieście". - Jest to jedna z najstarszych ulic w Białymstoku. Pamięta jeszcze czasy Branickich. Największy rozkwit tej ulicy nastąpił pod koniec dziewiętnastego wieku i w okresie międzywojennym. To tu mieściły się znane instytucje kultury i nie tylko, bo też miejsca w których tętniło życie towarzyskie, kulturalne jak Teatr Palace i Hotel Ritz.

Pokaz mody, retro zdjęcia i dużo dobrej zabawy

A to za sprawą pokazu mody w scenerii ulicy Kilińskiego, którą stworzą m.in. zabytkowe samochody. Przy okazji organizatorzy zachęcają też białostoczan do tego, by wystylizowali swoje ubiory nawiązując do okresu międzywojennego. Odbędzie się bowiem konkurs na stylizację modową z lat 20. 30. XX wieku, a najlepsze z nich zostaną nagrodzone.