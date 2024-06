Fundacja Pomóż Im. Wspólne świętowanie Dnia Rodziny w Sochoniach

- Najbardziej motywujące w naszej pracy jest to, że pomagamy grupie rodzin. Na szczęście wąskiej grupie rodzin, bo nieuleczalne i ciężkie choroby to trudny i bardzo emocjonalny temat. Najważniejsze jest to, ze jesteśmy w stanie im pomóc. Dla tych dzieci i tych rodzin poza hospicjum domowym nie ma tak naprawdę gdzie indziej miejsca. Bardzo ważne jest to, że dzieci są w domach, że mogą być w rodzinie. Jeśli te dzieci nie byłyby w domach, byłyby w szpitalach. W szpitalach nie ma intymności, nie ma pobytu z rodziną. Nie ma rodzinności. W przypadku ciężkiej choroby w hospicjum domowym życie też wygląda inaczej ale rodzina może być razem – mówi Joanna Czupryńska-Kwiatkowska, wiceprezes Fundacji Pomóż Im.