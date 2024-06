Artystyczne podsumowanie sezonu w Podlaskim Instytucie Kultury już w ten weekend! Szykują się koncerty i spektakle. Warto się wybrać

Podlaskie Ognisko Baletowe to blisko sześćdziesiąt młodych baletnic kształcących umiejętności taneczne pod okiem utytułowanej i cenionej w regionie instruktorki Oksany Prus tworzącej wspaniałe choreografie. Tancerki są młodymi, pełnymi pasji entuzjastkami tańca klasycznego.

Kurpie Zielone to jedna z najstarszych i największych w Polsce grup prezentujących folklor w formach stylizowanych i scenicznych. Repertuar zespołu to swoisty kolaż pokazujący różnorodność, wielokulturowość oraz wieloetniczność Polski. Zespół tworzą studenci i uczniowie oraz osoby pracujące nie tylko z Białegostoku, ale z całego województwa podlaskiego .

A już w niedzielę czekają nas teatralne emocje

Dwa dni później – w niedzielę, 16 czerwca, działający przy Podlaskim Instytucie Kultury Teatr ProScenium zaprasza do Domu Ludowego w Supraślu na dwa spektakle. O godz. 16 na przedstawienie „…i po ptakach, czyli Tadek i Władek show”, a o godz. 17 na spektakl „KOŃec”.

ProScenium to teatr amatorski, którym kieruje Emilia Wyszkowska. Jej podopieczne wspólnie zadecydowały, że motywem przewodnim ich artystycznych poszukiwań w tym roku będzie temat konsekwencji. To słowo ma kilka znaczeń – tłumaczy Emilia Wyszkowska. – Podczas warsztatów szukałyśmy definicji konsekwencji, która najbardziej do nas przemawia, ale starałyśmy się też pokazać tę różnorodność znaczeniową, która nas zafascynowała.