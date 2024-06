Ruszają Podlaskie Sploty. W najbliższy weekend będzie się dużo działo. Nie zabraknie atrakcji dla małych i dużych. Sprawdź program

Dzięki Podlaskim Splotom udało się naszej instytucji zrobić coś bardzo dobrego – sprawić, że tradycyjne tkactwo jest w naszym regionie ciągle żywe – podkreśla Agnieszka Jabłońska, zastępca dyrektora Podlaskiego Instytutu Kultury. - Dziś, żeby zachować dawne rzemiosło trzeba przekonać młodych ludzi, do tego, by chcieli się go uczyć. To jedyny sposób. Tradycja żeby przetrwać musi mieć kontynuatorów. Nie jest to łatwe, ale naszej instytucji, przy ogromnym wsparciu mistrzyń tkackich się udało i to jest wielki powód do dumy.