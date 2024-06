"Zaprzysiężone dziewice" już w sobotę w Nie Teatrze. To spektakl z mocnym przekazem w wykonaniu Teatru BaWiMo. Warto się wybrać!

To historia o kobietach, które zostają zaprzysiężone na dziewice i złożyły przysięgę, że będą żyć jak mężczyźni. Wszystko po to, żeby móc przejąć rodzinną schedę. Ich życie staje się przedmiotem nie tylko osobistego wyboru, ale i społecznego obowiązku. Nie brakuje tu trudnych wyborów bohaterek, ale też sprawdzania i badania roli tradycji w życiu jednostki.

W sobotę wprost z Nie Teatru, kiedy tylko zgasną światła i rozpocznie się spektakl, przeniesiemy się w głąb tradycji i kultury Albanii. Sztuka Michaiła Olega Michajłowa opowiada historię jednego z najbardziej fascynujących i tajemniczych zwyczajów tego regionu - obietnicy, która zobowiązuje do honorowego zachowania, a jednocześnie stanowi wyraz głębokiego szacunku wobec drugiej osoby. Sztukę zobaczymy po raz pierwszy w języku polskim - będzie to polska prapremiera. Spektakl potrwa około 90 minut.

Kobiety, które stają się mężczyznami

W spektaklu gram 65-letnią kobietę, która od 16 roku życia jest mężczyzną - mówi Wioletta Karczewska z Teatru BaWiMo. - To była dla mnie trudna rola. Nasz reżyser wciąż powtarzał - Wiola, jesteś za bardzo kobieca. Ale myślę, że coś z tego wyjdzie. Mam wyglądać na mężczyznę i tak będę wyglądać. Moja postać żyje już tyle lat jako mężczyzna, że faktycznie nim jest. Złożyła przysięgę dziewictwa, przysługują jej wszystkie prawa męskie. Myślę, że te zaprzysiężenie to był świadomy wybór tej młodej dziewczyny. Uciekała od zaaranżowanego małżeństwa i została jedynym mężczyzną w domu. W wieku 16 lat przejęła obowiązek utrzymania, zarabiania na te kobiety, które są w domu.

Twórcy stawiają pytania o uniwersalne wartości, jak lojalność, wolność czy obowiązek wobec społeczności.

Ta sztuka pokazuje jakie zło przynoszą etyczno-religijne nakazy - dodaje Szada-Borzyszkowski. - Jak ograniczają i deprecjonują rolę kobiety do rodzicielki, karmicielki, myjącej nogi, pilnującej porządku.

Jak wspominają same twórczynie Teatru BaWiMo, powstał on z potrzeb i marzeń, wizji i pasji oraz garści szaleństwa. Trzy niezwiązane zawodowo z teatrem białostoczanki rozpoczęły poszukiwania możliwości realizacji pasji jaką jest gra na scenie i pokazywanie ambitnych, niekomercyjnych sztuk. Szybko znalazły inne artystyczne dusze, które też dołączyły do teatralnej ekipy.