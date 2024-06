Wielki Taneczny Puchar PAARO już w ten weekend. Zobacz co się będzie działo i jakie atrakcje czekają na uczestników

W najbliższy weekend, 15 i 16 czerwca odbędzie się Wielki Taneczny Puchar PAARO.

- Sylwia Świsłowska, dyrektor zarządzający PAARO Niepublicznej Placówki Pozaszkolnej: Po raz kolejny już, dokładnie po raz ósmy, organizujemy Wielki Taneczny Puchar PAARO. Spotykamy się w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku przy ulicy Suchowolca 26. Pojawi się ponad dwa tysiące uczestników, dzieci, które będą występowały po raz pierwszy na tak bardzo dużej scenie, w profesjonalnej oprawie, z bardzo wykwalifikowanym jury. Pojawią się też oczywiście rodzice, rodzeństwo, przyjaciele, dziadkowie - i wszyscy będą trzymać kciuki. Przez weekend spodziewamy się podczas pucharu, tak jak w poprzednich latach, około osiem, dziesięć tysięcy osób.

Skąd wziął się pomysł na organizację imprezy w takiej formie?

- Po raz pierwszy organizowaliśmy ją dziewięć lat temu, w międzyczasie mieliśmy przerwę covidową. To rodzaj podsumowania, zakończenia całego roku nauki. A robimy to żeby pokazać to, na co dzieci pracowały podczas zajęć, żeby też pokazać rodzicom co robimy, jak ich dzieci tańczą. Dla uczestników to też występ przed swoimi idolami - i mam tu na myśli zarówno rodziców, jak i nauczycieli czy jurorów. Występ często stresujący. Ale my pokazujemy, że wcale nie musi taki być, że same występy, rywalizacja wcale nie muszą być stresujące. Że to może być po prostu fajne. Chcemy stworzyć taki klimat dla dzieci, żeby ich to pobudziło do dalszej pracy i współpracy. Hasłem naszej firmy jest to, że "wielkich sukcesów nie osiąga się w pojedynkę". Dzieci widzą, że rywalizując wcale nie musimy z przeciwnika czynić wroga. Że da się rywalizować w fajnej, zdrowej atmosferze.