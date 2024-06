Rowerzyści fruwali nad Węglową, czyli Dirt Jam Węglowa

- Mamy potwierdzonych około 55 zawodników z całej Polski. To Rzeszów, Trójmiasto, Lublin, Łódź, Kraków, oczywiście też reprezentanci Białegostoku. Mamy fajne linie, składające się np. z dziewięciu hopek w rytmie. Na każdej możesz zrobić inny trik, czyli teoretycznie dziewięć trików. To daje niesamowitą frajdę. Technika, styl, budują idealny przejazd – mówi nam w sobotę „Papież”, czyli Bartek Obukowicz, wielokrotny mistrz Polski w kategorii Dirt Jumping.

-Dirt Węglowa Jam jest po to zrobiony, żeby naszej lokalnej społeczności pokazać jak to wygląda, by zawodnicy dostali więcej bodźca. By mogli sobie progresować i się rozwijać – kwituje „Papież”.