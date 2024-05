Dirt Węglowa, czyli miejsce gdzie ludzie latają... Na rowerach! Zobacz co udało się już zrobić i jakie jeszcze rzeczy są w planach

To nie jest zwykły tor rowerowy. Dirt Park Węglowa to miejsce, gdzie widać ogrom włożonego serca i oddolnej pracy pasjonatów sportu, w tym kolarstwa grawitacyjnego czy dirt jumpingu. Tor złożony jest z różnego rodzaju hopek, przeszkód. Z niektórych skacze się na wprost, z innych w bok, wprowadzone są też inne różnego rodzaju urozmaicenia.

Bezpieczeństwo jest w tym sporcie bardzo ważne

Niebawem otwarcie, a w planach też zawody

I jak pomyślał, tak zrobił. Do Dirt Węglowa przychodzą już kilkuletnie dzieci na biegówkach. W to jak szybko potrafią śmigać po torze aż ciężko uwierzyć. To po prostu trzeba zobaczyć. Okazja będzie już niebawem, kiedy park zostanie otwarty po rewitalizacji i będzie można z niego korzystać. Również z nowych, mniejszych przeszkód, które są dostosowane właśnie do potrzeb najmłodszych.