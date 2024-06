Young Leosia wystąpiła w Białymstoku. Autorka hitu "Szklanki" otworzyła koncertowy sezon na Młynowej

Młynowa to miejsce od lat łączące jedzenie, kulturę, muzykę i spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. W tym roku białostoczanie mogą korzystać z niego od 10 maja. To wtedy Nieco ponad miesiąc później, w czwartek (13 czerwca), na Młynowej ruszył sezon koncertowy. Otworzyła go Young Leosia, topowa gwiazdą polskiej sceny muzycznej. To był jej pierwszy koncert w stolicy województwa podlaskiego.

Zobacz, co działo się w czwartkowy wieczór na Młynowej.