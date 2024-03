Baranovski porwał do zabawy białostocką publiczność. W Zmianie Klimatu można było usłyszeć nowości i największe przeboje

Od debiutu BARANOVSKIEGO minęło 5 lat. W tym czasie wokalista, muzyk, songwriter i producent wydał dwa albumy. Pierwszy zatytułowany “Zbiór” ukazała się w 2019 roku i uzyskała status Złotej Płyty. To na nim znalazły się przebojowe single “Dym”, “Luźno”, “Zbiór” i “Czułe miejsce”.

Dwa lata później swoją premierę miał uhonorowany Platyną drugi album BARANOVSKIEGO zatytułowany “BARANOVSKI 2”. Z niego pochodzą kolejne hitowe piosenki: “Momenty”, “Wolność”, “Nie mamy nic” i przede wszystkim “Lubię być z nią”. Ten ostatni singiel był jednym z największych przebojów 2020 roku – dotarł do pierwszego miejsca listy najczęściej granych piosenek w radiu w Polsce, klipy do piosenki w wersjach albumowej i akustycznej zaliczyły do tej pory blisko 70 milionów wyświetleń na YouTube.

W międzyczasie BARANOVSKI był kilkakrotnie nominowany do nagrody Fryderyka, wystąpił w hitowym filmie “Teściowie”, a ze swoim zespołem zaliczył występy na najważniejszych festiwalowych scenach w kraju.