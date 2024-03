Natalia Przybysz wystąpiła w Białymstoku. W Zmianie Klimatu można było usłyszeć utwory z albumu “TAM”

W czwartkowy wieczór (14 marca) w białostockiej Zmianie Klimatu wystąpiła Natalia Przybysz. Na początku 2023 roku artystka postanowiła zabrać swój zespół: Jurka Zagórskiego, Mateusza Waśkiewicza, Pata Stawińskiego i Kubę Staruszkiewicza oraz reżyserkę i fotografkę Silvię Pogodę na grecką wyspę Hydra do szczególnego domu-studia.

Artyści na pewien czas wylądowali w domu twórczym – miejscu, które kiedyś było starą fabryką dywanów. Mieszkali, tworzyli i pracowali wspólnie. To właśnie tam powstała też znaczna część nadchodzącego albumu. Pełna forma nagrań została „domknięta” już po powrocie do Polski, czego efektem jest wydana w październiku 2023 roku płyta, która – jak przyznaje sama artystka – stanowi swoisty zapis podróży – rozumianych w dowolny sposób. To próba przełamania powszechnie słyszanego – „jest tylko teraz” i „bycia w teraźniejszości”.

Wiosenna kontynuacja zeszłorocznej trasy “TAM” pozwoli Artystce zarówno wrócić do ulubionych polskich miast i odwiedzić nowe, które dotychczas nie miały szansy na koncertowy odbiór nowego albumu.