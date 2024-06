"Jutro będzie padać..." czyli ostatnia premiera w tym sezonie w Białostockim Teatrze Lalek. Będzie kameralnie i damsko-męsko. Zobacz zdjęcia

Koncepcja jest taka, że fizycznie w teatrze nie jesteśmy w stanie dogonić tego, co się dzieje w metaversie i tego, co się dzieje w przestrzeni wirtualnej - tych zmian, tych ilości bodźców - w związku z czym nie staramy się ich pokazać, ale chcemy widza zanurzyć w tym świecie - mówi Maciej Cempura, odpowiedzialny za muzykę. - I zanurzamy go poprzez dźwięk w coś, czemu jesteśmy wszyscy w stanie uwierzyć lub co jest nasze wspólne, czyli wyobraźnia. Czyli ta wyobraźnia nam tutaj służy do tego, żeby zobaczyć ten cały metaverse, a dźwięk ma nam służyć jako podpowiedź. Tutaj pomaga jeszcze do tego światło, działanie aktorów, interpretacja, konstrukcja całości. Ale nie staramy się pokazać wszystkiego, tylko zostawiamy to, co najlepsze. Czyli zostawiamy widzowi jego przestrzeń, jego wyobraźnię i to jak on sobie to zbuduje, ten świat.