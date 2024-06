Czerwiec w BTL. Spektakl o ważnych, szczególnie dla młodego pokolenia kwestiach, a do tego festiwal i wiele innych, ciekawych wydarzeń

- Poznamy historię dwóch, młodych osób wchodzących w dorosłość. Konwencja tego spektaklu bazuje na ciekawym pomyśle, którego zdradzić teraz nie mogę i chciałbym żebyśmy ten mały sekret utrzymali do samej premiery! Zobaczymy czy się da (śmiech). Mogę za to powiedzieć, że jest to spektakl odgrywany na bardzo intymnych strunach. Dwójka aktorów, których zobaczymy na scenie - Łucja Grzeszczyk i Mateusz Smaczny będą mogli pokazać swój warsztat, kunszt. Mam nadzieję, że zauroczą nas swoją grą.

Ten spektakl jest bardzo mocno osadzony w świecie współczesnych, młodych ludzi, w świecie internetowym.

Dokładnie tak. Jednym z pomysłów jest to, żeby nawiązać do współczesnej sytuacji, gdzie młodzi ludzie uczynili z internetu przestrzeń w której obnażają swoje problemy, gdzie się ze sobą ścierają. Jeszcze 15, 20 lat temu widzieliśmy na ulicach, nie tylko polskich miast, tak zwane subkultury - często związane z muzyką. Młodzi ludzie przechodzili tak zwaną fazę buntu, gdzie chcieli zaznaczyć swoje własne poglądy przynależnością do danej grupy. Teraz, kiedy się rozejrzymy, nie jest to takie wyraziste. Ale za to co dzieje się w przestrzeni internetu...staje się odrębnym światem. Dodatkowo internet daje nam anonimowość, przestrzeń, gdzie można się ukrywać za awatarem, za maską. Znika wobec tego kategoria odpowiedzialności... Ale wracając do spektaklu - jest to opowieść o młodych osobach, które mają problemy z przeszłości i próbują podjąć nowe wyzwanie. W tekście dramatu autor oczywiście nie zakładał przestrzeni internetowej, ta rozmowa intymna odbywała się bardziej między bohaterami twarzą w twarz. Ale dziś już wiemy, że w internecie ludzie szukają takiego odbicia i partnera, z którym mogą porozmawiać intymnie. Z różnymi konsekwencjami oczywiście...