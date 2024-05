Trenerski dwugłos po meczu Jagiellonii z Koroną Kielce. Trener Adrian Siemieniec: Był atak, gole i pragmatyzm

- Gratulacje dla drużyny za bardzo ważne zwycięstwo. Widziałem na boisku dużo poświęcenia, wyszarpaliśmy wygraną i to mnie cieszy. W pierwszej połowie mieliśmy sporo okazji, druga część to już bardziej zarządzanie wynikiem, zabezpieczenie własnej bramki ale czasem tak trzeba zagrać i być pragmatycznym. Zachowaliśmy czyste konto i za to też gratulacje dla zespołu. Trochę odpoczniemy i będziemy przygotowywać się do starcia w Gliwicach. Nie szukamy negatywów. Dziś chodzi o wygrywanie spotkań, nieważne w jaki sposób. Mieliśmy różne momenty, ale finalnie liczy się końcowy rezultat. Staram się być takim trenerem, jakiego drużyna w danej chwili potrzebuję. Dziś zatem jestem uśmiechnięty i bardzo zadowolony - powiedzial po spotkaniu trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.