Augustów. Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym, gdzie zginęły dwie osoby. Strażacy opublikowali zdjęcia z akcji ratunkowej Adrian Kuźmiuk

Samochód osobowy wjechał pod pociąg. Dwie osoby zginęły w wypadku na niestrzeżonym przejeździe w Augustowie.

Do tej tragedii doszło 3 maja 2024 r. przed godziną 21. Do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie wpłynęło wtedy zgłoszenie o wypadku na przejeździe kolejowym przy zjeździe z drogi wojewódzkiej nr 662 (Augustów-Suwałki) do miejscowości Strękowizna w gminie Nowinka.