Zderzenie rowerzystów na Sienkiewicza w Białymstoku. Obaj trafili do szpitala. Zobacz nagranie!

Tylko od początku roku na terenie powiatu białostockiego doszło do 42 kolizji i 4 wypadków z udziałem rowerzystów, w których 4 osoby zostały ranne. Do jednego z nich doszło w niedzielę (13.05.2024) na drodze dla rowerów wzdłuż ulicy Sienkiewicza. 65-latek wyjeżdżając rowerem z drogi osiedlowej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu innemu rowerzyście, który prawidłowo poruszał się drogą dla rowerów. Doszło do ich zderzenia. Niestety 65-latek nie miał na głowie kasku. Obaj mężczyźni trafili do szpitala.

Na bezpieczeństwo rowerzystów znaczący wpływ ma ich zachowanie w ruchu drogowym, przede wszystkim przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, ale również właściwie wyposażony rower.