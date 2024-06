Wypadek i prace drogowe na ulicy Legionowej w Białymstoku. Ciężarówka staranowała Hyundaia. Znaczne utrudnienia w ruchu OPRAC.: PL

Dzisiaj (13.06) po godzinie 8 doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego w centrum Białegostoku - samochód ciężarowy wjechał w auto osobowe. Do wypadku doszło na ulicy Legionowej. W centrum trwają również prace drogowe co sprawia, że ruch w centrum Białegostoku jest utrudniony.