Wypadek w miejscowości Kolonia Bachmackie. Cztery osoby trafiły do szpitala

We wtorek (11.06.2024) po godz. 10, w miejscowości Kolonia Bachmackie doszło do zderzenia dwóch pojazdów: citroena i toyoty. Cztery osoby biorące udział w tym wypadku trafiły do szpitala. To dwaj kierowcy w wieku 39 lat i dwoje pasażerów w wieku 38 i 55 lat.

Droga jest zablokowana. Policjanci na miejscu ustalają okoliczności zdarzenia.