Będzie remont mostu na rzece Białej. Na razie jest na nim zwężenie. Ostatnio doszło tu do zdarzenia z udziałem rowerzysty

To nie jedyny most na tej samej drodze

Doszło też do potrącenia rowerzysty. Przejazd przez most przez dwie godziny był zamknięty

Od kilku dni na moście są ustawione barierki powodujące obustronne zwężenie jezdni. To oznacza, że przejechać nim można środkiem w jednym kierunku. Osoby jadące z Dobrzyniewa Fabrycznego muszą czekać aż most opuszczą auta poruszające się od strony Fast. Zmiana ta spowodowała niemałe zamieszanie wśród uczestników ruchu. I ożywioną dyskusję w mediach społecznościowych

Nie tylko barierki powodują ograniczenie ruchu na moście

Barierki to nie jedyne ograniczenia w ruchu na moście. Można nim przejechać z prędkością nie większą niż 30 km/h oraz obowiązuje zakaz poruszania się po nim samochodów powyżej 5 ton (poza autobusami i służbami komunalnymi). Monitoruje to specjalna kamera zamontowana przed mostem.

W przypadku przekroczeń Powiatowy Zarząd Dróg wysyła wnioski o ukaranie do policji – informują służby prasowe Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

To powiat białostocki zarządza obiektem w Fastach i odpowiada za jego stan. Nie da się ukryć, że jest on w kiepskim stanie. Stąd ograniczenia w ruchu. To się jednak zmieni. We wtorek władze powiatu białostockiego podpisały z firmą Mosty Łódź umowę na remont mostu. To ona wygrała postępowanie przetagowe. Cała inwestycja ma kosztować prawie 11 mln. 60 proc. to dofinansowanie z rządowego programu rozwoju dróg. Pozostałe pieniądze wyłożą powiat i gmina Dobrzyniewo Duże